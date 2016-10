RTL Plus 20:15 bis 22:15 Show Let's Dance D 2011 Stereo Merken 40 durchgetanzte Schuhpaare, 56 Tänze, 32 abtrainierte Kilos, 124 maßgeschneiderte Kostüme und insgesamt über 1431 Trainingsstunden: 'Let's Dance' war das TV-Showhighlight der Frühjahre 2006, 2007 und 2010. 2006 holte Wayne Carpendale mit der Profitänzerin Isabel Edvardsson an seiner Seite den Titel. Susan Sideropoulos war der strahlende 'Dancing Star 2007'. 2010 holte Sophia Thomalla, ganz knapp vor Sylvie van der Vaart, den Titel. Wer gewinnt in diesem Jahr das Duell auf dem Tanzparkett? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Daniel Hartwich, Sylvie van der Vaart Gäste: Gäste: Roman Frieling, Harald Glööckler, Motsi Mabuse, Joachim Llambi Originaltitel: Let's Dance