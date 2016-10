RTL Plus 22:40 bis 23:05 Comedyserie Ritas Welt Männer! D 2001 Stereo Merken Madame Helga stattet mal wieder dem Supermarkt einen Besuch ab und alle - außer der skeptischen Rita - lauschen begierig den Prophezeiungen der Wahrsagerin. Natürlich verkündigt sie nur gute Nachrichten. Rita hingegen bekommt eine Schlechte: Opa Kruse liegt im Krankenhaus. Sie eilt in die Klinik, und Horst begleitet sie nur widerwillig, hat er doch den Streit mit seinem Vater noch lange nicht begraben. Hermann Kruse kann wegen einer Meniskuszerrung nicht laufen und ist erleichtert, als ihn Rita samt Rollstuhl mit nach Hause nimmt. Doch Opa Kruse entpuppt sich als äußerst schwieriger Patient, und der alte Streit zwischen ihm und seinem Sohn Horst eskaliert von Tag zu Tag. Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen beschließt Rita, der heimischen Hölle für einen Abend zu entfliehen. Sie schließt sich Gisi und Helga an, die einen "Frauenabend" planen. Der Abend nimmt einen abenteuerlichen Verlauf. Natürlich handeln die Gespräche der drei so unterschiedlichen Frauen nur von einem Thema: Männer. Derweil wundern sich Horst und Hermann, dass Rita zu später Stunde nicht nach Hause kommt. Die gemeinsame Sorge treibt sie in den Supermarkt, wo sie Rita aber nicht antreffen. Da beide Männer ein schlechtes Gewissen haben, beschließen sie, Ritas Kassenbereich etwas 'aufzumöbeln', um ihr eine Freude zu machen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gabi Köster (Rita Kruse) Frank Vockroth (Horst Kruse) Marius Theobald (Markus) Franziska Traub (Gisela "Gisi" Wiemers) Lutz Herkenrath (Schumann) Georg Alfred Wittner (Bernie) Hannah Braun (Schwester Renate) Originaltitel: Ritas Welt Regie: Ulli Baumann