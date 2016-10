ONE 02:45 bis 03:35 Serien Babylon GB 2014 Live TV Merken Nach dem Banjo einen Jugendlichen bei einer Schießerei getötet hat, muss er und seine beteiligten Kollegen Robbie, Warwick und Tony vor einer Untersuchungskommission über den Vorfall aussagen. Nach dem Selbstmord von Polizeichef Richard Miller überlegt PR-Chefin Liz, ob es nicht clever wäre, eine Frau als dessen Nachfolgerin einzusetzen und Sharon Franklin statt Charlie Inglis für den Posten des Commissioners vorzuschlagen. Die Feindschaft zwischen Liz und Finn nimmt immer stärkere Ausmaße an. Liz erfährt von Tom, dass Inglis mit unlauteren Mitteln und Seilschaften Kooperationsverträge vergibt und an gewissen "Schrauben" dreht, da er eine gute Beziehung zum amtierenden Vize-Bürgermeister unterhält. Dies steckt sie der Presse, um Sharon Rückenwind für ihre Nominierung zu verschaffen. Alles sieht gut aus, nachdem auch ihr Schachzug, Hilfspolizisten in die Suche des vermissten Jungen mit einzubeziehen, gut ankommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Nesbitt (Richard Miller) Brit Marling (Liz Garvey) Paterson Joseph (Charles Inglis) Nicola Walker (Sharon Franklin) Jonny Sweet (Tom Oliver) Bertie Carvel (Finn) Jill Halfpenny (Davina) Originaltitel: Babylon Regie: Sally El Hosaini Drehbuch: John Brown Kamera: David Raedeker Musik: Rick Smith, Stuart Earl Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 356 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 156 Min. Arne Dahl: Dunkelziffer

Krimi

ZDF 01:10 bis 03:00

Seit 106 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 86 Min.