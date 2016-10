ONE 00:15 bis 01:45 Krimi Tatort Der König der Gosse D 2016 Stereo 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der beliebte Sozialunternehmer Hans-Martin Taubert stürzt von einer Brücke und überlebt schwer verletzt. Drei obdachlose Zeugen, die sich selbst als Tauberts "Security" bezeichnen, behaupten, Taubert sei von der Brücke geworfen worden. Taubert hat die "Berberhilfe" gegründet, ein höchst lukratives Unternehmen, das sich um die Unterbringung von Obdachlosen und anderen Hilfsbedürftigen kümmert. Kurz darauf wird im Krankenhaus ein weiterer Anschlag auf Taubert verübt - diesmal allerdings mit tödlichem Ausgang. Die Kommissarinnen nehmen auch Tauberts Konkurrenten ins Visier. Dabei bekommen sie unerwünschte Unterstützung von Wiebke Lohkamp, einer Kollegin aus dem Betrugsdezernat, mit deren Hilfe die Ermittlerinnen eine ganz neue Seite an ihrem Chef entdecken.Buch: Ralf Husmannca.90 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alwara Höfels (Oberkommissarin Henni Sieland) Karin Hanczewski (Oberkommissarin Karin Gorniak) Martin Brambach (Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel) Franz Hartwig (Ole Herzog) Jule Böwe (Wiebke Lohkamp) Peter Trabner (Falko Lammert) Arved Birnbaum (Hansi) Originaltitel: Tatort Regie: Dror Zahavi Drehbuch: Ralf Husmann, Mika Kallwass Kamera: Gero Steffen Musik: Dürbeck & Dohmen Altersempfehlung: ab 12

