ONE 14:25 bis 15:15 Abenteuerserie Auf Achse Ganoven unter sich D 1980 Stereo 16:9 Live TV Merken Erstsendung: 09.12.1980 Willers und einige Fahrerkollegen werden nachts überfallen und ausgeraubt. Der Anführer der Bande nimmt Willers das Geld aus einem Geheimversteck, von dem eigentlich nur einer wissen konnte, der ihn genau kennt. Nach einigen anderen Hinweisen fällt der Verdacht auf den ehemaligen Kollegen Horst Volkers. Doch ehe Willers und Meersdonk im Flughafen zur Selbstjustiz greifen und Volkers schnappen können, werden sie von der einheimischen Polizei eingebuchtet. Schani, ein undurchsichtiger Exil-Österreicher, will gleichfalls an die ansehnliche Beute ran. Aber Meersdonk und Willers kommen frei, stellen eine raffinierte Falle und holen sich ihr Geld wieder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Manfred Krug (Franz Meersdonk) Rüdiger Kirschstein (Günther Willers) Monica Bleibtreu (Sylvia Mittermann) Jürgen Pruschanski (Mäxchen) Herbert Fux (Schani) Rainer Friedrichsen (Volkers) Dimitri Droukas (Kostas) Originaltitel: Auf Achse Regie: Hartmut Griesmayr Drehbuch: Georg Feil Kamera: Josef Vilsmeier Musik: Paul Vincent