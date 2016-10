ONE 12:30 bis 13:00 Familienserie Lindenstraße Folge: 1173 Cross D 2008 Stereo 16:9 Live TV Merken Die schöne Angelina erarbeitet sich Stück für Stück die Zuneigung von Strohwitwer Christian. Der kann sich mittlerweile auch immer weniger den Reizen der Italienerin entziehen und lädt sie zu einem abendlichen Theaterbesuch ein. Für Angelina eine willkommene Gelegenheit, um bei dem Mann ihrer Träume in die Offensive zu gehen. * In der "Villa Dressler" hängt der Haussegen gewaltig schief. Grund dafür ist in erster Linie Jacks Hang zur Unordnung. Ausgerechnet als Dressler seiner Hannelore ein intimes Geständnis machen möchte, hat Jack zuvor den gesamten Wohnraum verwüstet. Das treibt dem alten Doktor die Zornesröte ins Gesicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sabine Pfeifer (Kathy Müller) Amorn Surangkanjanajai (Gung Pham Kien) Marianne Rogée (Isolde Pavarotti) Thorsten Nindel (Franz-Joseph "Zorro" Pichelsteiner) Heinz Marecek (Bruno Skabowski) Wookie Mayer (Hannelore Siekmann) Karolin Dubberstein (Irina Winicki) Originaltitel: Lindenstraße Regie: Iain Dilthey Drehbuch: Marcus Seibert Kamera: Reinhard Gossmann, Eric Ardamczak Musik: Jürgen Knieper