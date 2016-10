tagesschau24 18:30 bis 19:00 Reportage Exakt - Die Story D 2015 Live TV Merken Rüdiger B. lebt seit über 10 Jahren ohne Prostata. Er sagt: "Mit dem, was ich heute weiß, würde ich mich nicht mehr operieren lassen." Er rät, sich umfassend zu informieren, bevor man entscheidet, wie man sich therapieren lassen will. Denn Inkontinenz und Impotenz sind häufige Nebenwirkungen bei Prostata-Operationen.In die Kritik geraten ist inzwischen auch das Mammographie-Screening. Statistisch gesehen wird eine von 1.000 untersuchten Frauen dadurch vor dem Tod durch Brustkrebs gerettet, aber etwa 100 werden durch "falsch positive Befunde" möglicherweise in ihrer Gesundheit beeinträchtigt. In der Mammographie wird nach Veränderungen im Gewebe gesucht, die möglicherweise zu Tumoren werden könnten. So etwas fand man beispielsweise bei Antja L. und löste eine belastende Therapie aus, die sie vielleicht nie gebraucht hätte.Vorsorgeuntersuchungen und auch die Krebstherapien kosten Krankenkassen Milliarden. Wie sinnvoll ist die umfangreiche Krebsvorsorge wirklich? Wer profitiert von der Angst vor dem Krebs? Fehlt es bei Vorsorgeuntersuchungen und Therapie an Transparenz und Aufklärung? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Exakt - Die Story Regie: Elisabeth Enders