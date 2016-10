tagesschau24 16:30 bis 17:00 Reportage WDR-Weltweit Die Klimaretter der Arktis D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Mit Elchen, Bisons, jakutischen Pferden den Klimawandel stoppen? Wie bitte? Eine verrückte Idee der Familie Zimow - aber sie ist eben auch eine besondere Familie. In Russlands Fernem Osten, in Tscherskij am Kolyma-Fluss, hat sie eine Polarstation aufgebaut - und will das Ökosystem der Eiszeit wiederherstellen. Wissenschaftler Sergej zog noch in der Sowjetunion hierher, um Russlands Permafrost zu erforschen. Jetzt studieren deutsche und amerikanische Wissenschaftler bei den Zimows den Klimawandel. Russland erwärmt sich mehr als doppelt so schnell als der Rest der Welt, und der letzte Winter war der ungewöhnlichste arktische Winter überhaupt. Wir begleiten die Zimows, die Menschen aus Tscherskij und die Veränderungen der Landschaft über ein halbes Jahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: WDR-Weltweit Regie: Golineh Atai