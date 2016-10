tagesschau24 14:15 bis 15:00 Diskussion Presseclub Waffenruhe gescheitert, Weltmächte zerstritten - versinkt Syrien in einem Stellvertreterkrieg? D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Der Presseclub ist eine aktuelle Diskussionssendung, in der das jeweils wichtigste politische Thema der Woche aufgearbeitet wird. Journalistinnen und Journalisten mit unterschiedlichen Standpunkten analysieren aus unterschiedlichen Blickwinkeln politische Ereignisse und Entwicklungen. Dabei wird der Hintergrund von Schlagzeilen aufgehellt, und es entsteht im Dialog ein Wettstreit um die Interpretation von politischen Vorgängen. Für das Publikum ergibt sich damit ein Angebot von Meinungen, die sich in der Diskussion überprüfen lassen müssen und auf diese Weise ihre Glaubwürdigkeit und Plausibilität unter Beweis stellen müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ellen Ehni Gäste: Gäste: Kristin Helberg (freie Journalistin), Kurt Pelda (freier Journalist), Sylke Tempel (Zeitschrift Internationale Politik), Jürgen Todenhöfer (Publizist) Originaltitel: Presseclub