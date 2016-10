RTL NITRO 18:30 bis 19:20 Actionserie MacGyver Der Feuerteufel USA, CDN 1991 Live TV Merken MacGyver gibt sich die Schuld am Tod seines Freundes Earl Stringer, der während der Ermittlungen zu einer mysteriösen Serie an Bränden umgekommen ist, die der verrückte Brandstifter "Prometheus" gelegt hat. Um das Rätsel zu lösen und den Tod seines Freundes zu rächen muss sich MacGyver mit einer toughen und ambitionierten Brandexpertin zusammentun, die ein bisschen zu viel über die 'Prometheus'- Feuer zu wissen scheint... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (MacGyver) Randolph Mantooth (Earl Stringer) Jenette Goldstein (Rachel) Misty Rowe (Betty) Sebastian White (Andy) Dana Elcar (Pete Thornton) Robert Ackerman (Chief) Originaltitel: MacGyver Regie: William Gereghty Drehbuch: Lee David Zlotoff, Robert Sherman Musik: Randy Edelman