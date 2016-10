RTL NITRO 14:35 bis 15:00 Comedyserie King of Queens In Saus und Braus USA 2003 HDTV Live TV Merken Carries Vater Arthur hat beim Bingo einen ziemlich großen Gewinn gemacht und zeigt sich äußerst großzügig: Er will das Geld seiner Tochter überlassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Gary Valentine (Danny Heffernan) Nicole Sullivan (Holly Shumpert) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Jenna Bruce Kamera: Wayne Kennan Musik: Kurt Farquhar