RTL NITRO 10:25 bis 11:05 SciFi-Serie Sliders - Das Tor in eine fremde Dimension Unter Dinosauriern USA 1996 Die Sliders landen mitten in einem Nest mit riesigen Eiern. Unwillentlich zerbricht Wade eines der Eier und zieht damit den Hass der Mutter auf sich: Plötzlich macht ein gigantischer Dinosaurier wilde Jagd auf die Vier. Während ihrer halsbrecherischen Flucht durch ein San Francisco, das einem unwirtlichen Urwald gleicht, stolpert Arturo, bricht sich den Knöchel und verliert den Timer. Da die wilde Bestie ihnen immer noch dicht auf den Fersen ist, bleibt keine Zeit, den kostbaren Timer zu suchen. Erst in einer tiefen Höhle finden die Sliders Unterschlupf. Neben weiteren Dinosauriereiern stoßen sie hier auch auf Anzeichen von Menschenleben. Tatsächlich taucht schon bald eine angebliche Wildhüterin auf, die ihnen erklärt, sie befänden sich im San Francisco Dinosaurier Nationalpark und würden der Wilderei verdächtigt. Wie sollen sie nun an ihren Timer kommen, um diesem Wahnsinn zu entfliehen? Schauspieler: Jerry O'Connell (Quinn Mallory) Sabrina Lloyd (Wade Wells) Cleavant Derricks (Rembrandt "Crying Man" Brown) John Rhys-Davies (Prof. Maximilian Arturo) Marcie Mellish (Angelica) Jack Kehler (Wilderer) Brent Sheppard (Wayne Davies) Originaltitel: Sliders Regie: Oscar L. Costo Drehbuch: Steve Brown