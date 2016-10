RTL NITRO 06:10 bis 07:00 Actionserie CHiPs An einem Regentag USA 1978 HDTV Live TV Merken Sanders ist ein zwanghafter Spieler und außerdem nachtragend. In einem unscheinbaren Wohnmobil, das zur rollenden Spielbank umgebaut wurde und über die Straßen von Los Angeles gleitet, verliert er sein letztes Geld beim Pokern. Er rastet total aus, da er glaubt, von einem Profispieler betrogen worden zu sein. Als der Streit eskaliert, wird er zusammengeschlagen und bewusstlos am Straßenrand liegengelassen. Baker und Ponch, diesmal im Streifenwagen unterwegs, erhalten einen Anruf von Sanders Frau. Sie warnt die beiden vor dem Jähzorn ihres Mannes, der sich unbedingt rächen will. Die Polizisten machen sich auf die Suche nach Sanders und den Betreibern der rollenden Spielbank... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Larry Wilcox (Officer Jon Baker) Erik Estrada (Officer Francis "Ponch" Poncherello) Robert Pine (Sgt. Joseph Getraer) Brodie Greer (Officer Baricza) Cliff Emmich (Ned) Herb Edelman (Sanders) Paul Linke (Officer Arthur Grossman) Originaltitel: CHiPs Regie: Gordon Hessler Drehbuch: Rod Baker, James Doherty, William D. Gordon, Glen Olson, Rick Rosner Kamera: Robert F. Sparks Musik: John Parker