RTL 04:40 bis 06:20 Actionfilm Small Soldiers USA 1998 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der 14-jährige Alan kümmert sich um den Spielzeugladen seiner Eltern, während diese einen Fortbildungskurs besuchen. Das Unheil nimmt seinen Lauf, als Alan einem Auslieferungsfahrer der Globotech-Firma die martialisch aussehenden Spielzeugfiguren der 'Commando Elite'-Baureihe abschwatzt. Der Junge ahnt nicht, dass die Figuren von den Marketing-Strategen der Firma Globotech mit defekten Chips aus dem Verteidigungsministerium versehen wurden - und ein fatales Eigenleben entwickeln. Der Auftrag der auf gnadenloses Kämpfen programmierten 'Commando Elite': Alles platt machen, was sich ihnen in den Weg stellt. Nachdem die Killerfiguren zu Alans fassungslosem Erstaunen den elterlichen Spielzeugladen komplett verwüstet haben, verlegen sie ihre Angriffe auf die benachbarten Häuser, wo sich ihre angeblichen Erzfeinde, die 'Gorgoniten', versteckt halten. Auch diese Figuren sehen zum Fürchten aus, sind aber im Gegensatz zur "Commando Elite" extrem friedliebend. Das ändert sich, als die völlig außer Kontrolle geratenen "Commandos" auch vor ihren menschlichen Befehlshabern nicht mehr Halt machen und Alans Freundin Christy gefangen nehmen. Den inzwischen leidgeprüften Bewohnern des kleinen Städtchens, in dem Alan und Christy wohnen, reicht es endgültig: Sie verbünden sich mit den "Gorgoniten" und blasen zum erbitterten Angriff gegen die Spielzeug-'Commando Elite'. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Cross (Irwin Wayfair) Jay Mohr (Larry Benson) Kirsten Dunst (Christy Fimple) Denis Leary (Gil Mars) Gregory Smith (Alan Abernathy) Kevin Dunn (Stuart Abernathy) Phil Hartman (Phil Fimple) Originaltitel: Small Soldiers Regie: Joe Dante Drehbuch: Ted Elliott, Adam Rifkin, Terry Rossio, Gavin Scott Kamera: Jamie Anderson Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 12

