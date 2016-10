RTL 02:40 bis 04:15 SciFi-Film Dredd GB, USA, IND, SA 2012 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken In der Großstadt Megacity One bestimmt nur eine Gruppe über Recht und Ordnung: die Judges. Sie sind sowohl Polizisten als auch Henker und Richter. Der wortkarge Dredd (Karl Urban) fungiert als ein solcher Superpolizist und steht der Verbrechenswelle beinahe auf verlorenem Posten gegenüber. Für einen neuen Einsatz bekommt er mit Cassandra Anderson (Olivia Thirlby) eine Rekrutin zugeteilt und gibt ihr eine einmalige Chance: Wenn sie sich bei dem Einsatz bewährt, darf sie sich in Zukunft zu den Judges zählen. An der Seite der unerfahrenen, aber mit telepathischen Fähigkeiten ausgestatteten Polizei-Anwärterin, wird er in einen Hochhauskomplex geschickt, wo es zu einem Mehrfachmord gekommen ist. Vor Ort erfahren Dredd und Anderson, dass es sich bei den Toten um Drogendealer handelt, die auf Befehl der mächtigen Bandenchefin Ma-Ma (Lena Headey) getötet wurden. Weil Ma-Ma befürchtet, dass die Polizisten ihr auf die Schliche kommen könnten, lässt sie das Hochhaus in Windeseile verriegeln und hetzt ihre skrupellosen Anhänger auf die Ermittler. Ein Entkommen scheint unmöglich und so bekommt die ambitionierte Cassandra schneller als gedacht die Möglichkeit, sich zu beweisen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Karl Urban (Judge Dredd) Olivia Thirlby (Cassandra Anderson) Lena Headey (Ma-Ma) Wood Harris (Kay) Domhnall Gleeson (Ma-Mas Computerspezialist) Andile Mngadi (Passenger) Jason Cope (Zwirner) Originaltitel: Dredd 3D Regie: Pete Travis Drehbuch: Alex Garland, Carlos Ezquerra, John Wagner Kamera: Anthony Dod Mantle Musik: Paul Leonard-Morgan Altersempfehlung: ab 18

