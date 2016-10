RTL 15:45 bis 17:45 Show Das Supertalent D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Die Talente der vierten Show: BWnation, das sind Harun Celik (21) aus Bad Bentheim, Guido Mosengo-Ktenge (21) aus Rheine, Danny Huesmann (23) aus Münster, Herolind "Lindi" Skivjani (25) aus Ahaus und Nico Keiser (24) aus Marl. Dass sich als Tanzgruppe zusammengefunden haben, hat einen besonderen Grund: Weil Harun im April 2014 einen Autounfall hatte und im Krankenhaus lag, besuchten ihn seine Kumpels regelmäßig. Diese Zeit schweißte die Truppe zusammen: Sie entschieden, gemeinsam als BWNation zu tanzen und trainieren seitdem zweimal pro Woche. Mit ihren Auftritten auf der Straße bessern Harun und Co. ihr Taschengeld auf - Spaß inklusive! Ob die sympathischen Jungs die Supertalent-Jury mit ihrem Auftritt überzeugen können? Sie ist die jüngste Teilnehmerin der Jubiläumsstaffel: Gina Retzlaff ist süße fünf Jahre alt und kommt aus Köln. Zum Casting ist die Kleine mit Mama, Papa, Oma, Schwester, Bruder und ihrem Lieblingskuscheltier (ein Affe namens 'Gina') als Glücksbringer angereist: 'Ich bin hergekommen, weil ich für euch alle im Publikum singen will', stellt sich Gina vor. Besonders freut sich das Kindergartenkind dabei auf Bruce Darnell: "Der ist so cool! Wenn ich den sehe, muss ich immer, immer lachen." Auf der Bühne singt die Fünfjährige voller Inbrunst: "Lass jetzt los" aus dem Disneyfilm "Die Eiskönigin" und trifft damit auf jeden Fall den Geschmack von Dieter Bohlen: "Ich habe auch eine fünfjährige Tochter und den Film natürlich geguckt." Ob Gina für ihren Auftritt von der Jury den ersehnten Stern für die nächste Runde erhält? In Kasachstan geboren und in Memmingen aufgewachsen, lebt Alina Ruppel (19) seit etwa einem Jahr in Leipzig, wo sie eine Ausbildung zur Eventkauffrau macht. Mit "Das Supertalent" verbindet sie eine besondere Geschichte und erklärt: "Ich war schon in der 1. Staffel hier. Aber da war Dieter nicht so begeistert von mir." Zu diesem Zeitpunkt hielt der Pop-Titan die damals Zehnjährige für zu jung für diesen Sport. Dabei verbiegt sich die Kontorsionistin nicht ohne Grund seit frühester Kindheit: "Bis zu meinem achten Lebensjahr haben die Ärzte gesagt, ich werde im Rollstuhl sitzen." Die Diagnose: Zerebralparese, eine spezielle Art der Kinderlähmung, die Alina in ihrer Bewegung schwer einschränkte. Doch das wollten ihre Eltern nicht akzeptieren und suchten nach möglichen Therapien für ihre Tochter. Das Kontorsions-Training half Alina dabei, weiterhin beweglich zu bleiben und zu heilen. 'Es ist sehr wichtig für mich, immer weiter zu üben, damit ich nicht in die Krankheit zurück verfalle. Der Sport hilft mir sehr', so Alina. Heute tritt die 19-Jährige unter dem Künstlernamen ELIZA als Schlangenfrau auf und wagt zehn Jahre nach ihrem ersten Aufritt erneut den Schritt auf die Supertalent-Bühne. Geboren in Palermo, lebt und arbeitet Marco Zoppi (37) heute in Rom. Bereits im Alter von 15 Jahren trat er mit seiner ersten Zaubershow auf und ist inzwischen einer der erfolgreichsten Seifenblasenkünstler Europas. Den Schlüssel zum Erfolg sieht der 37-Jährige dabei gar nicht so sehr in einem großartigen Trick, sondern vielmehr darin, mit seiner Kunst Emotionen im Publikum zu erzeugen. Ob Marco das mit seiner Seifenblasenkunst bei der Supertalent-Jury gelingt? Bei "Das Supertalent" hatten bereits viele Tiere ihren großen Auftritt, aber so etwas hat die Jury bislang noch nicht zu sehen bekommen: Vincent Hoffmann (24) aus dem schwäbischen Auenwald betritt mit Pferdemaske die Bühne und spielt - durch die Maske fast blind - Klavier. Der gutgelaunte Versicherungsangestellt ist sich sicher: "Mit diesem Konzept biete ich die perfekte Mischung aus Entertainment und hochwertiger Musik." Ob die Jury das ebenso empfindet? Als "Norberto, der singende Koch" hat Norbert Barthelmess (57) aus Pretzfeld am Samstag seinen Auftritt auf der großen Bühne. Über Küchenerfahrung verfügt der 57-Jährige reichlich: Er kochte schon in Strandbars, Saunas, Bistros und einem Schwimmbad. Im Rahmen der Sendung "Goodbye Deutschland" ist Norbert darüber In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Daniel Hartwich Gäste: Gäste: Victoria Swarovski, Bruce Darnell, Dieter Bohlen Originaltitel: Das Supertalent