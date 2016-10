BR Fernsehen 23:20 bis 00:50 Krimi Donna Leon - Venezianische Scharade D 2000 Nach dem gleichnamigen Roman von Donna Leon Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken In der Nähe eines Schlachthofs wird die Leiche eines Transvestiten entdeckt. Commissario Brunetti findet heraus, dass der Tote ein angesehener Bankier war. Seine Aufmachung erweist sich als falsche Fährte, die von seinen Mördern gelegt wurde. Die richtige Spur führt zu einem Syndikat, das unter dem Deckmantel einer wohltätigen Organisation die Mieter von Sozialwohnungen erpresst. Auf der Müllhalde eines Schlachthofs bei Mestre, einem Industrievorort Venedigs, wird die Leiche eines Transvestiten entdeckt. Um eine Identifizierung zu verhindern, haben die Mörder das Gesicht des Toten verstümmelt. Commissario Brunetti und sein Assistent Vianello ermitteln im Homosexuellen-Milieu. In der Wohnung eines Strichers trifft Brunetti überraschend auf den angesehenen Anwalt Santomauro. Von seiner Frau erfährt Brunnetti, dass Santomauro einer gemeinnützigen Organisation vorsitzt, die subventionierte Sozialwohnungen verwaltet, um sie gegen eine verbilligte Miete an Bedürftige zu vermitteln. Die Ermittlungen kommen unerwartet voran, als Signora Mascari sich an die Polizei wendet und den toten Transvestiten als ihren seit einer Woche vermissten Mann identifiziert. Leonardo Mascari hat die venezianische Filiale der Banca di Verona geleitet. Die Mieten der von Santomauro verwalteten Sozialwohnungen werden auf den Konten dieser Bank verbucht. Mascaris Nachfolger Marco Oliveri findet keine Unregelmäßigkeiten in den Büchern, erklärt Brunetti aber, er habe von dem Doppelleben seines Vorgesetzten gewusst. Nach einem Gespräch mit Mascaris Witwe glaubt Brunetti aber nicht mehr daran, dass der getötete Bankier ein Transvestit war. Seine Mörder haben ihn in Frauenkleider gesteckt, um die Polizei auf eine falsche Fährte zu locken. Brunetti findet einen Schuster, der sich an Santomauro erinnert. Der ehrenwerte Anwalt hat bei ihm einen roten Damenschuh gekauft, der bei der Leiche Mascaris gefunden wurde ... Die seit 1981 in Venedig lebende US-Amerikanerin Donna Leon hat mit der Figur des charmanten und sensiblen Commissario Brunetti einen Ermittler ersonnen, dem "bereits der Rang eines Maigret zugesprochen wird" (FAZ). Christian von Castelbergs sorgsame und detailgetreue Adaption ihres Bestsellerkrimis entstand mit großem inszenatorischen Aufwand am Originalschauplatz Venedig, der prachtvoll in Szene gesetzt ist. Bis zuletzt hält die hochkarätig besetzte Verfilmung die Zuschauer in Atem. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joachim Król (Commissario Guido Brunetti) Barbara Auer (Paola Brunetti) Michael Degen (Polizeichef Patta) Patrick Diemling (Raffi Brunetti) Michael Greiling (Marco Oliveri) Laura Charlott Syniawa (Chiara Brunetti) Annett Renneberg (Signorina Elettra) Originaltitel: Donna Leon - Venezianische Scharade Regie: Christian von Castelberg Drehbuch: Ralf Hertwig, Kathrin Richter Kamera: Reinhard Schatzmann Musik: Ulrich Reuter Altersempfehlung: ab 12