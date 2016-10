BR Fernsehen 20:15 bis 21:45 Magazin Musikantentreffen im Bregenzerwald D 2016 Dolby 16:9 Merken Die Gemeinde Schwarzenberg liegt idyllisch in einem Talkessel mitten im Bregenzer Wald in Vorarlberg. Schwarzenberg bewahrt sich noch ein ursprüngliches Ortsbild und ist umgeben von schönen grünen Hügeln und Bergen. Die Nähe zur Schweiz und dem Allgäu ist in der Sprache und der Volksmusik deutlich zu hören. Der Angelika-Kauffmann-Saal ist benannt nach der klassizistischen Malerin, die in Schwarzenberg lebte. Hier begrüßt Elisabeth Rehm Sänger und Musikanten aus Vorarlberg und der Schweiz zu einem Musikantentreffen. Mit dabei sind unter anderen die ortsansässige Bauernkapelle Schwarzenberg, die Klarinettenformation Holzklang, die Sänger des Jodelquartett Rosenberg aus der Schweiz, die Vielsa(e)itigen, eine Stubenmusikbesetzung aus Vorarlberg und dem Allgäu, die Holstuanar Tanzlmusik und d'Holdarstudar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Elisabeth Rehm Gäste: Gäste: Holzklang Musig (Klarinettenformation), Bauernkapelle Schwarzenberg, Bregenzer Alphorntrio, Jodelquartett Rosenberg, Vielsa(e)itigen, Holstuanar Tanzlmusik, d'Holdarstudar, Stubenmusikbesetzung aus Vorarlberg und dem Allgäu Originaltitel: Musikantentreffen im Bregenzerwald Regie: Michael Beyer Musik: Bauernkapelle Schwarzenberg, Holzklang Musig