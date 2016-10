BR Fernsehen 14:10 bis 15:30 Komödie Wir haun die Pauker in die Pfanne D 1970 Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Pepe Nietnagel, der Lehrerschreck am Mommsen-Gymnasium, hat wieder einmal dafür gesorgt, dass Professor Knörz als Opfer eines verrückten Streichs am eigenen Verstand zu zweifeln beginnt. Kurz darauf bringen Pepe und seine Schwester Marion ihre Eltern zum Flughafen. Pepe ist sehr erstaunt, dort Schuldirektor Taft über den Weg zu laufen, aber das erweist sich als Irrtum: Der Herr, der haargenau wie Gottlieb Taft aussieht, ist in Wirklichkeit dessen eineiiger Zwillingsbruder Gotthold Emanuel. Dieser hat in Afrika sein Glück gemacht und mit seinem Bruder, der die Existenz von Gotthold Emanuel in seinem Bekanntenkreis verschwiegen hat, von früher her noch ein Hühnchen zu rupfen. Das bringt Pepe auf eine Idee, die der Zwillingsbruder begeistert aufgreift. Und so muss Direktor Taft hören, dass sein Bruder angeblich verstorben sei, ihn und das Mommsen-Gymnasium in seinem Testament jedoch reich bedacht habe. Allerdings nur unter einigen vertrackten Bedingungen: Gotthold Emanuel, wegen eines Kavaliersdelikts vor vielen Jahren einmal kurz hinter Gittern, besteht darauf, dass sein korrekter Bruder seinerseits eine Straftat begeht, auf die mindestens drei Wochen Gefängnis stehen - auch darf im laufenden Schuljahr kein Schüler durch die Prüfung fallen oder der Anstalt verwiesen werden. Schweren Herzens entschließt sich Direktor Taft, gegen Gesetz und Ordnung zu verstoßen, um das Erbe antreten zu können, aber das ist leichter gesagt als getan. Harald Reinl, bekannt als Regisseur der Winnetoufilme mit Lex Barker und Pierre Brice, inszenierte diese vergnügliche Paukerkomödie mit dem unvergleichlichen Theo Lingen in einer Doppelrolle. Hinter den Schelmenstreichen, die den Direktor des Mommsen-Gymnasiums einmal mehr schwer zu schaffen machen, steckt auch diesmal Hansi Kraus alias Pepe Nietnagel. In weiteren Rollen sind Uschi Glas und Fritz Wepper zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hansi Kraus (Pepe Nietnagel) Uschi Glas (Marion Nietnagel) Theo Lingen (Oberstudiendirektor Dr. Gottlieb Taft / Gotthold Emmanuel Ta) Fritz Wepper (Hubert Böhm) Rudolf Schündler (Studienrat Dr. Arthur Knörz) Ruth Stephan (Studienrätin Dr. Mathilde Knörz) Hans Terofal (Pedell Georg Bloch) Originaltitel: Wir haun die Pauker in die Pfanne Regie: Harald Reinl Drehbuch: Georg Laforet Kamera: Peter Reimer Musik: Rolf Alexander Wilhelm Altersempfehlung: ab 6