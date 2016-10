BR Fernsehen 12:00 bis 13:10 Show Wiesn Frühschoppen D 2016 Stereo Live 16:9 Live TV Merken An den Wiesn-Sonntagen präsentiert das Moderatorenduo Susanne Wiesner und Markus Tremmel wieder live den Wiesn Frühschoppen aus dem Traditionszelt in diesem Jahr vom Gelände des Zentral-Landwirtschaftsfestes. Auch am letzten Wiesn-Sonntag schallt es fröhlich aus dem Traditionszelt auf dem Oktoberfest-Gelände. Susanne Wiesner und Markus Tremmel laden zum dritten "Wiesn Frühschoppen". Zu Gast ist der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter, der kurz vor Schluss eine erste Bilanz des diesjährigen Oktoberfestes ziehen wird. Ganz persönlich wird Schauspielerin und Münchnerin Lara Joy Körner von ihren Wiesn-Besuchen in diesem Jahr erzählen. Wie an jedem Wiesn-Sonntag dürfen sich die Zuschauer auf eine Stunde bayerisches, traditionelles und entspanntes Programm mit Blasmusik und Tanz- und Trachtendarbietungen freuen. Diesmal treten u. a. die Musikkapelle Schwindegg, die Blaskapelle Bernau am Chiemsee und die Jugendkapelle Uffing auf. Die Gaugruppe Chiemgau-Alpenverband zeigt, wie schön bayerische Trachten sein können. Während Markus Tremmel am Frühschoppen-Tisch die Gäste begrüßt, bittet Susanne Wiesner die Musiker zum Interview. Wiesn-Reporter Lou Astor schmeißt sich ins Getümmel und entlockt den Besuchern so manches Wiesn-Geheimnis. Informative Hintergrundberichte über die Wiesn und das ZLF runden den gemütlichen Frühschoppen ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Susanne Wiesner, Markus Tremmel Gäste: Gäste: Lara Joy Körner (Schauspielerin), Dieter Reiter (Münchner Oberbürgermeister), Musikkapelle Schwindegg, Blaskapelle Bernau am Chiemsee, Jugendkapelle Uffing, Gaugruppe Chiemgau-Alpenverband Originaltitel: Wiesn Frühschoppen