Sat.1 02:30 bis 03:10 Krimiserie Criminal Minds Der letzte Schuss USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Sechs Menschen werden in einem Einkaufszentrum in Texas erschossen. Offenbar handelt es sich um einen schlechten Schützen, denn es fielen insgesamt zwölf Schüsse. Oder steckt eine Terrorbande dahinter? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A. J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Jeanne Tripplehorn (Alex Blake) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Bethany Rooney Drehbuch: Sharon Lee-Watson Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12

