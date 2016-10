VOX 12:40 bis 13:30 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Blauäugig USA 2003 Stereo 16:9 Live TV Merken Drei Morde, die offenbar zusammenhängen, geben den Ermittlern vom Major Case Squad Rätsel auf. Die Opfer sind zwei Optiker und ein plastischer Chirurg, gestohlen wurde ihnen allerdings nichts. Goren und Eames beginnen zu ermitteln und stoßen dabei schnell auf einen gewissen Brent Anderson und damit auch auf dessen Bruder Spencer, der ein erfolgreicher Mann geworden ist und sich immer wieder darüber ärgert, dem auf Drogen hängengebliebenen Brent jeden Monat Geld aus dem gemeinsamen Erbe auszahlen zu müssen. Weil die Presse nun auch hinter ihm her ist, beschließt Spencer, in die Offensive zu gehen und wenigstens Kapital aus den Morden seines Bruders zu schlagen: Er erpresst den Kontaktlinsenhersteller Visionstyle, den Brent besonders ins Visier genommen hat. Entweder die Firma zahlt ihm fünf Millionen Dollar oder Spencer will den Einzelhändlern klarmachen, dass es tödlich sein kann, Produkte von Visionstyle zu verkaufen. Werden die Ermittler ihm rechtzeitig auf die Schliche kommen? Und warum hat Brent die scheinbar sinnlosen Morde überhaupt begangen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Det. Robert Goren) Kathryn Erbe (Det. Alexandra Eames) Jamey Sheridan (Capt. James Deakins) Courtney B. Vance (Asst. DA Ron Carver) Barry Del Sherman (Brent Anderson) Michael Gill (Spencer Anderson) Anne Bobby (Betty Anderson) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Frank Prinzi Drehbuch: Jim Sterling Kamera: Jonathan Herron Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 12