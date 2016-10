VOX 08:05 bis 09:00 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Hinterrücks USA 2003 Stereo 16:9 Wieder da Live TV Merken Der talentierte junge Architekturstudent Noah Preston wird tot in einer U-Bahn-Station gefunden - erstochen mit einem Schraubenzieher. Goren und Eames übernehmen den Fall und stoßen bei ihren Ermittlungen auf den Stararchitekten Ben Laurette, mit dem Noah um den Auftrag konkurriert hatte, Ground Zero wieder aufzubauen. Wie sich herausstellt, ist Ben ein Schürzenjäger und gleich mit drei Frauen verheiratet. Eine davon ist die hochschwangere Meredith, die scheinbar als einzige weiß, dass ihr Mann ein Polygamist ist. Unweit der Bahnstation wird unterdessen Noahs Wagen gefunden, der offensichtlich ausgeraubt wurde. Bei der Untersuchung des Fahrzeugs stellen die Ermittler fest, dass Noah auf dem Fahrersitz gesessen haben muss, als er ermordet wurde, während die tödliche Stichwunde darauf schließen lässt, dass der Mörder sein Opfer schräg von hinten attackiert hatte, also auf dem Rücksitz hinter dem Beifahrer gesessen haben muss. Da der Beifahrersitz sehr weit nach vorne geschoben war, liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei der Person auf dem Rücksitz um eine Schwangere gehandelt haben könnte. Hat Meredith den Nachwuchsarchitekten ermordet? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Det. Robert Goren) Kathryn Erbe (Det. Alexandra Eames) Jamey Sheridan (Capt. James Deakins) Courtney B. Vance (Asst. DA Ron Carver) Jessica Hecht (Meredith Breen) Michael Hogan (Noah Pretson) Olek Krupa (Ben Laurette) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Steve Shill Drehbuch: Stephanie Sengupta Kamera: Jonathan Herron Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 12