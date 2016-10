VOX 06:20 bis 07:10 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Niedere Instinkte USA 2003 Stereo 16:9 Live TV Merken Der junge Polizist Buzz Davis erhält einen Anruf und wird wenig später mit einem Eispickel erschlagen und in einer Drehtür eingeklemmt aufgefunden. Goren und Eames schalten sich ein und finden schnell heraus, dass der Mann keine ganz saubere Weste hat. Offenbar hatte er sich in die Patientenakten diverser Ärzte gehackt und diese dann erpresst. Vor allem zwei Ärzte nehmen die Ermittler genauer unter die Lupe: den aufgeblasenen Veterinär Dr. Scott Borman und den mit ihm befreundeten Allgemeinmediziner Dr. Roger Stern. Wie sich herausstellt ist Borman ein Exhibitionist und Stern ein Voyeur, der seinem Kollegen oft bei seinem Liebesspiel mit jungen Frauen zugesehen hatte. Außerdem hatte Stern diese Bekanntschaften offenbar absichtlich mit einem sehr seltenen Virus infiziert, der sonst nur in der Tierwelt vorkommt. Bei der Durchsuchung von Sterns Appartement finden die Beamten alle Arten von Viren, inklusive Anthrax. Da er als Arzt aber täglich mit seltenen Viren zu tun hat, können die Ermittler ihm aus diesem Fund keinen Strick drehen. Es gibt nur eine Möglichkeit, Stern und Borman die Verbreitung der Viren und den Mord an Buzz Davis nachzuweisen: Goren und Eames müssen die beiden gegeneinander ausspielen und darauf hoffen, dass sie sich daraufhin selbst verraten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Det. Robert Goren) Kathryn Erbe (Det. Alexandra Eames) Jamey Sheridan (Capt. James Deakins) Courtney B. Vance (Asst. DA Ron Carver) Todd Stashwick (Dr. Scott Borman) James Urbaniak (Dr. Roger Stern) Laura Regan (Tish Van Der Wahl) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Don Scardino Drehbuch: Warren Leight Kamera: Jonathan Herron Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 12