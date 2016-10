n-tv 04:10 bis 04:55 Dokumentation Unser Universum - Schatzsuche im All USA 2010 2016-10-04 01:10 16:9 HDTV Merken Die Jagd nach Schätzen ist so alt wie die Menschheit. Im Weltraumzeitalter sind Schatzjäger längst auch im Kosmos aktiv. Dabei stoßen sie auf Asteroiden, die mehr wertvolle Metalle enthalten als jemals auf der Erde abgebaut wurden. Auf den Planeten Neptun und Uranus werden ganze Ozeane aus Diamanten vermutet. Doch in jüngster Zeit rückt die Suche nach einem Schatz immer stärker in den Mittelpunkt, der weitaus wichtiger ist als Gold und Edelsteine: Wasser. Die n-tv Dokumentation macht sich auf die Jagd. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Known Universe

