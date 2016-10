n-tv 02:30 bis 03:10 Dokumentation S.O.S. Autobahn - Sondereinsatz im Sandsturm D 16:9 HDTV Live TV Merken Am 8. April 2011 hat sich die Arbeit für Rettungskräfte durch ein zuvor nie da gewesenes Inferno verändert. An diesem Tag löste ein Sandsturm auf der A19 einen Massen-Unfall mit 83 Fahrzeugen, 8 Toten und fast 100 Verletzten aus. Mehr als 300 Rettungskräfte mussten unter extremen Bedingungen Menschenleben retten: Sturm in Orkanstärke, keine Sicht durch den Sandstaub, kein Funkkontakt, Hitze und Explosionen. Um sich auf solche Katastrophen in Zukunft besser einrichten zu können, trainieren Rettungsdienste und Feuerwehr jetzt für den Extremfall. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

