n-tv 20:40 bis 21:05 Dokumentation Super-Sinne der Tiere - Der siebte Sinn USA 2014 2016-10-02 03:30 16:9 HDTV Live TV Merken Können Tiere wirklich spüren, wenn ein Erdbeben naht? Wieso verfliegen sich Zugvögel nicht? Das Geheimnis liegt in der hochsensiblen Wahrnehmung: Mit Hilfe von Sinnen, von denen Menschen nur träumen können, erkennen sie elektromagnetische Felder und winzige Änderungen im Luftdruck. Jäger setzen das zu ihrem Vorteil ein. Haie spüren so ihre Beute auf und Vampir-Fledermäuse nehmen auf diese Art sogar die infrarote Strahlung von Blut wahr. Die n-tv Dokumentation zeigt dank erstaunlicher Aufnahmen, über welche Super-Sinne die verschiedenen Arten verfügen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Super Senses