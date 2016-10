n-tv 08:10 bis 09:00 Magazin PS - Das Automagazin Nachwuchs bei Audi - Kann der Q2 so viel wie seine großen Brüder? / Muskulöser Auftritt - Opel macht seinen Mokka fit für die wachsende Konkurrenz / Fiat Punto mit Flügeltüren und 115 PS - Ein Schrauber aus Herne nennt ihn sein Eigen / Driften mit Handschaltung - Tim Schrick im Seat Leon Cupra D 2016 16:9 Live TV Merken In diesem Magazin dreht sich alles rund um "des Deutschen liebstes Kind". Wöchentlich werden die neuesten Modelle und aktuellen Technik-Trends vorgestellt - ob Geländewagen mit Spezial-Panzerung oder Mittelklassewagen, jedes Fahrzeug wird genau unter die Lupe genommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Verena Wriedt Originaltitel: PS - Das Automagazin