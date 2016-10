Servus TV 02:10 bis 03:05 Sport Red Bull TV - Red Bull Cliff Diving World Series 2016 Die Highlights von Wales 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Red Bull Cliff Diver schlagen ihre Zelte in der idyllischen Blue Lagoon in South Wales in Großbritannien auf. Der sechste Stopp der aktuellen Saison ist ein Heimspiel für den fünffachen World Series Champion Gary Hunt. Schafft er es vor heimischem Publikum den Sprung auf das Podest? Nur der geringste Fehler entscheidet beim Cliff Diving über Sieg oder Niederlage. Dieses Highlight zeigt die entscheidenden Szenen vom sechsten Stopp der Red Bull Cliff Diving World Series 2016. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

