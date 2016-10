Servus TV 10:25 bis 10:55 Magazin kultour mit Holender Wroclaw - Kulturstadt Breslau Wroclaw - Kulturstadt Breslau A 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Intendantin und Generaldirektorin der Oper Woclaw, Ewa Michnik, führt Ioan Holender durch ihr Haus und gibt ihm Einblicke in die laufenden Opernproduktionen Während eines gemeinsamen Spaziergangs durch die Altstadt macht sie Ioan Holender auf interessante Plätze und Institutionen aufmerksam und schildert ihm die bewegte Vergangenheit der Stadt. Außerdem besichtigt Ioan Holender das kürzlich eröffnete National Musikforum, das den Breslauer Philharmonikern als Sitz dient. Generaldirektor Andrzej Kosendiak spricht über die zahlreichen Festivals, wie etwas das "Wratislavia Cantans", die das Haus beherbergt und beschreibt seine engagierten Bildungsprojekte. Ioan Holenders Besuch in Jerzy Grotowskis Theaterlaboratorium gibt besondere Einblicke in die Arbeitsweise der polnischen Theater-Avantgarde, die ihren Ursprung in den 1960er Jahren hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ioan Holender Originaltitel: kulTOUR mit Holender