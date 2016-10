kabel1 classics 01:45 bis 03:50 SciFi-Film Andromeda - Tödlicher Staub aus dem All USA 1971 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach der Landung einer amerikanischen Raumsonde auf einer brachliegenden Fläche in Arizona, erkranken fast alle Bewohner der angrenzenden Siedlung an einer tödlichen Seuche. Die US-Regierung entsendet daraufhin vier Wissenschaftler in die Region, die den Virus identifizieren und vernichten sollen. Ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit beginnt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Arthur Hill (Dr. Jeremy Stone) David Wayne (Dr. Charles Dutton) James Olson (Dr. Mark Hall) Kate Reid (Dr. Ruth Leavitt) Paula Kelly (Karen Anson) Ramon Bieri (Major Manchek) George Mitchell (Jackson) Originaltitel: The Andromeda Strain Regie: Robert Wise Drehbuch: Nelson Gidding Kamera: Richard H. Kline Musik: Gil Mellé Altersempfehlung: ab 12

