kabel1 classics 15:40 bis 18:15 Filme Der letzte Kaiser CHN, I, GB, F 1987 Nach der Autobiografie von Henry Pu-yi Peter O'Toole brilliert in dem mit neun Oscars prämierten Meisterwerk: Im zarten Alter von drei Jahren betritt Kaiser Pu Yi den Drachen-Thron. Von der Außenwelt völlig abgeschirmt, reift er in der Verbotenen Stadt vom Kind zum Mann. Allein sein britischer Erzieher Reginald Johnston versorgt ihn mit Eindrücken aus der Welt außerhalb der Palastmauern. Dort findet eine Revolution statt. Als Soldaten die Verbotene Stadt einnehmen, muss der Kaiser flüchten. Schauspieler: John Lone (Pu Yi) Joan Chen (Wan Jung) Peter O'Toole (Reginald 'R. J.' Johnston) Ruocheng Ying (Gefängnisaufseher) Victor Wong (Chen Pao Shen) Ryûichi Sakamoto (Amakasu) Dennis Dun (Big Li) Originaltitel: The Last Emperor Regie: Bernardo Bertolucci Drehbuch: Bernardo Bertolucci, Mark Peploe, Enzo Ungari, Henry Pu-yi Kamera: Vittorio Storaro Musik: David Byrne, Ryûichi Sakamoto, Cong Su Altersempfehlung: ab 12