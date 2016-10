kabel1 classics 07:50 bis 09:10 Komödie Die Marx Brothers auf See USA 1931 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Groucho, Harpo, Chico und Zeppo wagen sich dieses Mal auf hohe See. Als blinde Passagiere wollen sie auf einem großen Dampfer Amerika erreichen. Die vier Chaoten fallen jedoch schnell auf und die Crew beginnt schon bald, Jagd auf sie zu machen. Zusätzliche Schwierigkeiten tauchen auf, als die Männer zwischen rivalisierende Gangsterbanden geraten. Gejagt von allen Seiten, stolpern sie von einer Katastrophe in die nächste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Groucho Marx (Blinder Passagier) Harpo Marx (Blinder Passagier) Chico Marx (Blinder Passagier) Zeppo Marx (Blinder Passagier) Ruth Hall (Mary Helton) Thelma Todd (Lucille Briggs) Tom Kennedy (Gibson) Originaltitel: Monkey Business Regie: Norman McLeod Drehbuch: S.J. Perelman, Will B. Johnstone, Arthur Sheekman Kamera: Arthur L. Todd Musik: John Leipold, Ralph Rainger Altersempfehlung: ab 6