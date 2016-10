kabel1 classics 10:15 bis 11:55 Komödie Animal Crackers USA 1930 Nach einem musikalischen Bühnenstück von Ryskind und George S. Kaufmann 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Captain Spaulding ist ein berühmter Forscher, der den afrikanischen Kontinent in- und auswendig kennt. Zu seinen Ehren veranstaltet die Society-Lady Mrs. Rittenhouse eine große Feier, bei der es jedoch zu wilden Turbulenzen kommt: Während sich die Gäste ausgelassen amüsieren, verschwindet ein enorm wertvolles Gemälde. Die Suche nach dem verschwundenen Schatz beginnt und die Gebrüder Marx geraten dabei von einem Missgeschick in das nächste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Groucho Marx (Captain J.T. Spaulding) Harpo Marx (Professor) Chico Marx (Signor Emanuel Ravelli) Zeppo Marx (Horatio Jamison) Lillian Roth (Arabella Rittenhouse) Margaret Dumont (Mrs. Rittenhouse) Louis Sorin (Roscoe Chandler) Originaltitel: Animal Crackers Regie: Victor Heerman Drehbuch: Morrie Ryskind Kamera: George Folsey Musik: Max Reese Altersempfehlung: ab 6