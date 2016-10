kabel1 classics 03:50 bis 06:35 Komödie Eins, zwei, drei USA 1961 16:9 SW HDTV 20 40 60 80 100 Merken C. R. MacNamara leitet die Coca-Cola-Filiale im liberalen West-Berlin. Gerne würde er die Brause auch den Ost-Berlinern schmackhaft machen, doch sein Chef ist dagegen. Stattdessen bittet er ihn, auf seine Tochter Scarlett aufzupassen. Ihr Besuch in West-Berlin ist nur von kurzer Dauer. R. C. stellt erschrocken fest, dass die Dame in den Osten verschwunden ist und dort den jungen Kommunisten Piffl geheiratet hat. Wie soll R. C. Piffl nun wieder loswerden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Cagney (C. R. MacNamara) Horst Buchholz (Otto Ludwig Piffl) Pamela Tiffin (Scarlett Hazeltine) Arlene Francis (Phyllis MacNamara) Howard St. John (Wendell P. Hazeltine) Hanns Lothar (Schlemmer) Leon Askin (Peripetchikoff) Originaltitel: One, Two, Three Regie: Billy Wilder Drehbuch: Billy Wilder, I.A.L. Diamond Kamera: Daniel L. Fapp Musik: André Previn Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 478 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 278 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 208 Min. 25 Stunden

Drama

Sat.1 03:10 bis 05:20

Seit 108 Min.