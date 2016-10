kabel1 classics 06:00 bis 07:50 Tragikomödie Hope und Glory - Der Krieg der Kinder GB, USA 1987 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken London inmitten des Zweiten Weltkriegs: Der vorpubertäre Bill Rohan erlebt mit seiner Mutter und zwei Schwestern die Gräuel des Krieges, während sein Vater an der Front kämpft. Seine Mutter kämpft jeden Tag, um die Kinder satt zu bekommen, seine Schwester wird von einem kanadischen Soldaten geschwängert. Zwischen den Trümmern reift der Junge zum Mann und macht seine ersten Erfahrungen mit Liebe, Sex, Tod und der verstörenden Welt der Erwachsenen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sebastian Rice-Edwards (Bill Rohan) Sarah Miles (Grace Rohan) David Hayman (Clive Rohan) Derrick O'Connor (Mac) Susan Wooldridge (Molly) Sammi Davis (Dawn Rohan) Geraldine Muir (Sue Rohan) Originaltitel: Hope and Glory Regie: John Boorman Drehbuch: John Boorman Kamera: Philippe Rousselot Musik: Peter Martin Altersempfehlung: ab 12