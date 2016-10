RBB 04:20 bis 05:00 Magazin rbb Sportplatz Aktuelles vom Sport in Berlin und Brandenburg D 2016 Live TV Merken Hertha BSC: So gut wie lange nicht Die Leistungs-Schere zwischen den Berlinern und dem derzeit schwächelnden Hamburger SV war wohl noch nie größer. Hertha legte den besten Saisonstart seit 46 Jahren hin und die Hanseaten waren an einem 6. Spieltag nie schlechter. Eigentlich eine klare Angelegenheit für die Mannschaft von Pal Dardai, wäre da nicht der unberechenbare Effekt eines neuen Trainers, wie der HSV ihn jüngst verpflichtet hat. Zu Gast: Union-Talent Steven Skrzybski Der 23-Jährige befindet sich bei den Köpenickern auf der Überholspur. Unter Neuhaus debütiert, unter Düwel und Lewandowski sporadisch eingesetzt und unter Jens Keller aufgeblüht und festgespielt. Das Eigengewächs der "Eisernen" besucht uns im Sportplatz-Studio und erklärt seinen steilen Aufstieg bei Union Berlin. Regionalliga Nordost: Ein Hauch Ostalgie Nach 16 Jahren findet am Sonntag im Berliner Jahn-Sportpark eine Partie mit klangvollen Namen statt. BFC Dynamo empfängt im ehemaligen DDR-Oberliga-Klassiker Lokomotive Leipzig. Fünfter gegen Sechster - live ab 14 Uhr im rbb!!! Außerdem gibt es die Highlights der Begegnungen zwischen Viktoria Berlin und RB Leipzig II, sowie Budissa Bautzen gegen FSV Luckenwalde. Eisbären Berlin: Zweikampf mit den Artgenossen Am Sonntag kommt es zum Bären-Duell der besonderen Art. Die Berliner gastieren in Wolfsburg bei den Grizzlys. Die Mannschaft von Uwe Krupp will mit einem Erfolg den Anschluss an die Tabellenspitze halten. Jedoch waren die letzten Partien gegen den deutschen Vizemeister immer eine kanppe Angelegenheit. Letztlich kommt es also auf den stärkeren Biss an. Turbine Potsdam: Brandenburger Höhenluft Die Mannschaft von Matthias Rudolph ist mit drei Siegen aus drei Spielen erfolgreich in Jahr eins nach Trainer-Ikone Bernd Schröder gestartet. Mit dem SC Sand reist nun das einzige Team der Liga nach Potsdam, welches noch kein Gegentor hinnehmen musste. Die Offensive der Turbinen ist also besonders gefordert. Vielleicht kann ja die erfolgreich zur Stürmerin umfunktionierte Tabea Kemme Abhilfe schaffen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jessy Wellmer Gäste: Gäste: Steven Skrzybski (Union-Talent) Originaltitel: rbb Sportplatz

