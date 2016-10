RBB 16:00 bis 17:00 Märchenfilm Rapunzel D 2009 2016-10-23 16:00 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken "Rapunzel, Rapunzel lass dein Haar herunter!" Sobald die Zauberin diese Worte spricht, lässt Rapunzel ihr goldenes Haar aus dem Fenster des treppen- und türlosen Turmes herab. Angelockt durch den lieblichen Gesang des Mädchens, entdeckt der junge Prinz eines Tages den Turm. Er beobachtet, wie die Zauberin sich an Rapunzels Haaren emporzieht und in den Turm gelangt. So kommt schließlich auch er hinauf zu dem schönen Mädchen, das er zu seiner Frau machen möchte. Als die Zauberin die heimlichen Besuche entdeckt, sinnt sie auf Rache. Sie will Rapunzel für sich behalten. Bevor der Prinz seine Braut auf das Schloss führen kann, wo Rapunzel auch mit ihren Eltern wiedervereint wird, stellt die Zauberin ihre Liebe auf eine harte Probe ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Luisa Wietzorek (Rapunzel) Suzanne von Borsody (Zauberin) Jaime Ferkic (Prinz) Boris Aljinovic (Rapunzels Vater) Antje Westermann (Rapunzels Mutter) Rita Feldmeier (Königin) Dieter Montag (König) Originaltitel: Rapunzel Regie: Bodo Fürneisen Drehbuch: Olaf Winkler, Nicolas Jacob Kamera: Sebastian Richter Musik: Rainer Oleak