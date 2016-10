RBB 14:00 bis 16:00 Fußball Fußball, Regionalliga Nordost live Live HDTV Live TV Merken Keine Frage, der BFC Dynamo und der 1. FC Lok Leipzig gehören zu den klangvollsten Namen der Regionalliga Nordost. Den verblassten Ruhm von einst werden sie in der Viertklassigkeit zwar nicht mehren können, aber dennoch verspricht das Aufeinandertreffen des DDR-Rekordmeisters aus Berlin gegen den Europapokalfinalisten von 1987 aus Leipzig reichlich Spannung und einen gut gefüllten Jahn-Sportpark. Für den BFC Dynamo wäre ein Erfolg in diesem brisanten Spiel gegen den Aufsteiger wichtig, um nicht schon frühzeitig den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren. Wer wird diesen Ost-Klassiker in der Regionalliga letztlich für sich entscheiden? Mehr im rbb Fernsehen live ab 14.00 Uhr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dietmar Teige