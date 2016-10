RBB 10:30 bis 11:20 Arztserie Der Bergdoktor Heimkehr D, A 1993 HDTV Live TV Merken Regina, die Tochter des Zirngiebel-Bauern, kehrt nach Sonnenstein zurück. Aber sie traut sich nicht nach Hause zu ihren Eltern - Regina ist hochschwanger und hat Aids. Nur ihrer Freundin Traudl, bei der sie vorerst unterkommt, vertraut sie sich an. Traudl hält die Belastung nicht aus und erzählt dem Bergdoktor Reginas Geheimnis. Dr. Burgner gelingt es, die Familie wieder zusammenzubringen. Aber Zirngiebels fällt es schwer, mit Reginas Krankheit umzugehen: Vorurteile und eigene Ängste sind groß. Besonders Xaver Zirn-giebel zeigt sich unversöhnlich. Da entdeckt der Bergdoktor, daß Zirngiebel vor vielen Jahren in Frankreich einen Autounfall verschuldet hat, bei dem Regina schwer verletzt wurde. Sie hatte damals eine verseuchte Blutkonserve erhalten. Nun fühlt der Vater sich schuldig und versöhnt sich mit seiner Tochter. Kurz darauf wird Regina von einem gesunden Jungen entbunden, sie überlebt die Geburt jedoch nicht. Trauernd nimmt die Gemeinde von dem Mädchen Abschied. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerhart Lippert (Dr. Thomas Burgner) Anita Zagaria (Sabina) Enzi Fuchs (Franzi) Walther Reyer (Pankraz Obermayr) Carin Titze (Traudl) Manuel Guggenberger (Maxl) Michaela May (Alexandra von Brauneck) Originaltitel: Der Bergdoktor Regie: Thomas Jacob Drehbuch: Christiane Sadlo Kamera: Rüdiger Meichsner Musik: Michael Gajare, Arnold Fritzsch