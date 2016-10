RTL Passion 20:15 bis 22:45 Actionfilm Dhoom - Back in Action IND 2006 2016-10-08 22:20 20 40 60 80 100 Merken Commissioner Jai Dixit und sein tollpatschiger Partner Ali fahnden nach dem international gesuchten Meisterdieb 'A'. Mit Hilfe der ausgebufften Kleinkriminellen Sunheri können sie seiner Spur bis nach Rio de Janeiro folgen. Zwischen Bikinis und Samba kommt es zum atemberaubenden Showdown. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Abhishek Bachchan (Jay Dixit) Uday Chopra (Ali Akbar Fateh Khan) Hrithik Roshan (Aryan Singh) Aishwarya Rai (Sunehiri) Bipasha Basu (Shonali Bose / Monali Bose) Rimi Sen (Sweety Dixit) Trishla Said (Gouvernante) Originaltitel: Dhoom:2 Regie: Sanjay Gadhvi Drehbuch: Vijay Krishna Acharya Kamera: Vikas Sivaraman, Nirav Shah Musik: Pritam Altersempfehlung: ab 12