RTL Passion 10:20 bis 11:10 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Vom Kurs abgekommen D 2003 Als der Prozess gegen Sascha wegen des Angriffs auf Hendrik ansteht, nimmt Kerstin nach einer längeren Zeit der Funkstille wieder Kontakt zu Sascha auf. Sascha reagiert zurückhaltend, denn sie glaubt nicht, dass Kerstin jemals zu ihrer Liebe stehen wird. Kerstin beteuert das Gegenteil, und als Sascha ihr schließlich die ganze Wahrheit über ihre Vergangenheit erzählt, kann Kerstin ihre Freundin in einem gänzlich neuen Licht sehen. Hendrik steht unter immensem Druck. Die Staatsanwaltschaft führt die Befragungen wegen Arianes Vorwürfen durch, und der Prozess gegen Kalle steht an. Als Britta überraschend zum Prozesstermin erscheint, glaubt Hendrik, sie werde sich ihm wieder nähern. Doch nach Prozessende hat Britta eine weitere Überraschung für Hendrik... Maja hat erhebliche finanzielle Schwierigkeiten, und sie muss aus ihrer Wohnung ausziehen. Nur deshalb kann sie ihre Arbeit in Reutlitz nicht einfach hinschmeißen. Doch dann macht ihr ausgerechnet Kalle ein äußerst interessantes Angebot. Schauspieler: Egon Hofmann (Peter Kittler) Katharina Zapatka (Ariane May) Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Stefan Puntigam (Andy Wagner) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Dario Sedo Drehbuch: Andreas Fuhrmann, Birgit Gruber, Sven Miehe, Martina Müller, Dirk Carow Musik: Karim Sebastian Elias