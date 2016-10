Pro7 Fun 11:10 bis 13:00 Actionfilm The Green Hornet USA 2011 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Britt, Sohn des Zeitungsmagnaten James Reid, lebt sein Leben als künftiger Erbe eines Multimillionenvermögens sorglos und verantwortungslos auf der Überholspur. Die Ermordung seines Vaters rüttelt ihn wach: Gemeinsam mit dem Firmenangestellten Kato fasst Britt den Entschluss, künftig etwas Vernünftiges zu machen und aus dem Schatten des Vaters zu treten. Um Helden werden zu können, geben sie sich als Bösewichte aus und nehmen mithilfe der attraktiven Sekretärin Lenore Kontakt zu dem Gangführer Chudnofsky auf. Dem ist allerdings schnell klar, dass ihm die Grüne Hornisse gefährlich werden könnte. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Seth Rogen (Britt Reid / The Green Hornet) Jay Chou (Kato) Cameron Diaz (Lenore Case) Christoph Waltz (Chudnofsky) Tom Wilkinson (James Reid) David Harbour (D.A. Frank Scanlon) Edward James Olmos (Mike Axford) Originaltitel: The Green Hornet Regie: Michel Gondry Drehbuch: Seth Rogen, Evan Goldberg Kamera: John Schwartzman Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 12