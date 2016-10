Pro7 Fun 09:20 bis 11:10 Musikfilm Hustle & Flow USA 2005 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Einst träumte Djay (Terrence Dashon Howard) von einer Karriere als Rapper, wie es zum Beispiel seinem alten Schulkumpel, Gangsta-Rapper Skinny Black (Ludacris), gelang. Doch bei Djay reichte es nur zum richtigen Gangster, mit kleiner Drogenküche und drei hübschen Pferdchen, die für ihn laufen. Da hört der Pimp von einem Konzert, das Skinny Black ganz in der Nähe geben wird. Er beschließt, ihn mit einem Demo zu überraschen, auf dass Skinny seine sicher superben Industriebeziehungen spielen lassen möge. Doch erst mal will der Song seines Lebens komponiert, arrangiert und eingespielt werden ...

Harte Crime Story trifft sensibles Künstlerportrait in diesem US-Überraschungserfolg und heißen Tipp nicht nur für Freunde des R&B. Schauspieler: Terrence Howard (Djay) Anthony Anderson (Key) Taryn Manning (Nola) Ludacris (Skinny Black) DJ Qualls (Shelby) Taraji P. Henson (Shug) Paula Jai Parker (Lexus) Originaltitel: Hustle and Flow Regie: Craig Brewer Drehbuch: Craig Brewer Kamera: Amy Vincent Musik: Scott Bomar Altersempfehlung: ab 12