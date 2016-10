Pro7 Fun 08:20 bis 09:20 Serien Being Human Serve God, Love Me and Mend GB 2010 2016-10-09 10:10 16:9 HDTV Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Lenora Crichlow (Annie) Russell Tovey (George) Aidan Turner (Mitchell) Sinead Keenan (Nina) Lyndsey Marshal (Lucy) Donald Sumpter (Kemp) Paul Rhys (Ivan) Originaltitel: Being Human Regie: Colin Teague Drehbuch: Toby Whithouse Musik: Richard Wells Altersempfehlung: ab 12