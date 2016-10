N24 Doku 21:05 bis 22:00 Dokumentation Die Schlacht um Moskau CDN 2013 HDTV Merken Hitlers Wehrmacht steht im Oktober 1941 vor den Toren Moskaus. Es droht die Einkesselung. Doch dann greift ein Akteur ein, mit dem die Deutschen nicht gerechnet haben: "General Schlamm". Der Vormarsch auf Moskau bleibt im Herbstmorast stecken. Ab Mitte November übernimmt dann "General Winter" den Oberbefehl. Temperaturen von bis zu minus 35 Grad bringen die Invasion zum Stillstand. Die Dokumentation zeigt, wie sehr dieser Winter den Lauf der Geschichte beeinflusste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Perfect Storms: Disasters That Changed the World