N24 Doku 20:15 bis 21:15 Magazin Welt der Wunder Hochexplosiv: Wie wird Dynamit hergestellt und wo wird es eingesetzt? Hochexplosiv: Wie wird Dynamit hergestellt und wo wird es eingesetzt? D 2015 HDTV Merken Die Erfindung des Dynamits im 19. Jahrhundert hat die Welt aus Sicht der Technik weit vorangebracht: Nur so konnten zahlreiche Bauprojekte wie z.B. der Panamakanal realisiert werden. "Welt der Wunder" zeigt die Entstehungsgeschichte und die heutigen Einsatzgebiete des Supersprengstoffs. Außerdem: Kino-Kick Horrorfilm - warum gruseln wir uns? Schweißfuß - wie entsteht der unangenehme Geruch und was kann man dagegen tun? Und: Wundertier Kamel - zu Besuch bei den Königen der Wüste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder