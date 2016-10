N24 Doku 07:55 bis 08:55 Dokumentation Ägypten - Die Wiege der Architektur USA 2006 Merken Bereits lange Zeit vor den Griechen und Römern schrieb die Hochkultur der Ägypter Geschichte. Ihre Baumeister schufen auf Anweisung der wie Götter verehrten Pharaonen Denkmäler, Gebäudekomplexe und Grabmäler, die die Grenzen der Architektur neu definierten. Doch erinnern die eindrucksvollen Bauwerke auch daran, dass viele der in den Eroberungskriegen gefangengenommenen Sklaven die Unsterblichkeit der Pharaonen mit dem eigenen Leben bezahlten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Egypt: Engineering an Empire (2)