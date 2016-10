Pro7 MAXX 08:20 bis 09:10 Dokumentation Mission Schwertransport Rostige Riesen unter Dampf GB, USA 2011 2016-10-03 05:10 16:9 HDTV Merken 1941 exportiert Winston Churchill 20 Dampflokomotiven in die Türkei, um die dortige Staatsführung in ihrer neutralen Kriegshaltung zu bestärken. Die türkischen Eisenbahner sind von den robusten Dampf-Rössern auf Anhieb begeistert und taufen sie zu Ehren des britischen Kriegspremiers "Churchills". Vier kauzige Dampflok-Enthusiasten aus dem Südwesten Englands haben in der Türkei nach aufwändiger Suche zwei verbliebene "Churchills" entdeckt und wollen sie nun nach Hause holen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Monster Moves