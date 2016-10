Pro7 MAXX 02:35 bis 03:15 Mysteryserie Outer Limits - Die unbekannte Dimension Der Sarkophag CDN, USA 1998 Merken Archäologen stoßen in Alaska auf eine Grabanlage. Unter einer gallertartigen Masse liegt ein undefinierbarer Leichnam. Man will weitere Experten hinzuziehen. Die junge und ehrgeizige Natalie wittert den Fund ihres Lebens: Sie deaktiviert das Satellitentelefon, ihre einzige Verbindung. Dann geschieht das Unglaubliche, und die harte Schale löst sich auf; das Skelett eines außerirdischen Körpers liegt vor ihnen. Es entzieht einem Forscher die Lebensenergie, um sich zu regenerieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lisa Zane (Natalie) David Cubitt (Curtis) Peter Wilds (Emmet) Robert Picardo (Emmet Harley) Doug Jones (Alien/Alien Doctor) Patricia Dahlquist (Doctor) Originaltitel: The Outer Limits Regie: Jeff Woolnough Drehbuch: Bill Froehlich, Leslie Stevens Kamera: Richard Wincenty Musik: Steven M. Stern, John van Tongeren, David Bergeaud Altersempfehlung: ab 12

